Apareció sana y a salvo la adolescente de 13 años buscada en Maipú

El Ministerio Público Fiscal confirmó que la menor, que había sido reportada como desaparecida el jueves pasado, fue localizada en buen estado de salud.

La adolescente de 13 años, que era buscada desde el jueves en el departamento de Maipú, fue encontrada este lunes por la mañana. La confirmación oficial llegó a través del Ministerio Público Fiscal, que informó que la menor se encuentra en buen estado de salud.

La búsqueda se había iniciado luego de que la joven no regresara a su hogar tras salir de la escuela alrededor de las 18.30. Ante la denuncia, se activó un pedido de averiguación de paradero y se desplegaron operativos durante todo el fin de semana.

Las autoridades confirmaron que la adolescente no fue víctima de ningún delito, y que se encuentra bajo resguardo. La intervención rápida de las fuerzas de seguridad permitió cerrar el operativo en pocos días.

Con la confirmación oficial, el episodio concluye con un desenlace positivo y refuerza la importancia de los protocolos de búsqueda que se activan ante la desaparición de menores.