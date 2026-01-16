Apareció el joven de San Luis que era intensamente buscado en la provincia

La aparición de Federico Liendo puso fin a más de dos semanas de incertidumbre, tras un operativo conjunto que permitió localizarlo en buen estado dentro de un centro de rehabilitación.

La Policía de San Luis confirmó que el joven Federico Liendo, de 20 años, fue encontrado en la provincia de Mendoza, luego de permanecer desaparecido durante más de dos semanas. El hallazgo se produjo tras un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias, que permitió dar con su paradero en un centro de rehabilitación mendocino.

Según el comunicado oficial, “el mismo se encuentra en buen estado de salud y estaba alojado en un Centro de Rehabilitación de la provincia de Mendoza”. Con esta confirmación, se dio por finalizada la solicitud de búsqueda que había generado preocupación en San Luis y en la región.

Un dato clave para localizarlo fue el testimonio de un matrimonio que aseguró haberlo trasladado desde el puente de Balde hasta la terminal de ómnibus de Mendoza. Esa información fue ratificada por su madre, Marcela Lapegüe, quien había manifestado públicamente su esperanza de reencontrarse con su hijo en el día de su cumpleaños.

La mujer expresó su alivio tras la noticia: “Muchas gracias a todos, estoy muy emocionada”, dijo al confirmar que Federico estaba sano y salvo. La familia había atravesado jornadas de angustia, pero nunca perdió la confianza en que el joven aparecería.

Especialistas en seguridad remarcan que este tipo de casos evidencian la importancia de la cooperación interprovincial. El criminólogo Ricardo Fernández explicó: “Cuando se trata de desapariciones, la coordinación entre fuerzas es vital. La rapidez en compartir datos y testimonios puede marcar la diferencia entre un hallazgo exitoso y una búsqueda prolongada”.

El caso de Federico Liendo concluye con un desenlace positivo, luego de días de incertidumbre y movilización social. La noticia trae alivio a su familia y a la comunidad, que siguió de cerca cada novedad. La experiencia deja en claro que la colaboración ciudadana y policial resulta fundamental para resolver situaciones de este tipo.