Apagón en el centro de Mendoza: qué pasó que afectó hasta los semáforos

Este martes pasado el mediodía se registró un corte de luz de unos minutos en el centro de Mendoza. El apagón se dio cerca de las 13.30 y se reestableció a los minutos aunque con diferencia según la zona.

Durante el mediodía de este martes se registró un apagón total en el centro de Mendoza. Este corte fue tal que también afectó a los semáforos de las principales calles del microcentro mendocino como Garibaldi, Rioja o San Juan.

El corte de luz se registró cerca de las 13.30 y se extendió algunos minutos, afectó a los comercios y a los semáforos, duró más de 5 minutos. Justamente que afectara a los semáforos provocó algún caos en cuanto al tránsito, señalando además que el horario fue próximo al que los chicos salen de la escuela.

ELNUEVE.COM se comunicó con personal de Edemsa quienes señalaron que las guardias técnicas estaban trabajando en la zona para reestablecer el servicio pero que todavía no pueden determinar que fue lo que causó la falla.

En tanto para el día de hoy había tareas de mantenimiento en la intersección de calle San Luis con Montecaseros y zonas aledañas. De 10.00 a 13.00. No se sabe si fue eso lo que afectó.