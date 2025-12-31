Año Nuevo: ¿qué calles cerrarán al tránsito este 31 de diciembre y 1 de enero en el parque San Martín?

Con el fin de cuidar el patrimonio natural y garantizar la seguridad de los visitantes, el Parque General San Martín tendrá restringido el tránsito vehicular en el Núcleo Histórico y el Cerro de la Gloria durante los festejos de Año Nuevo, con controles y accesos peatonales habilitados.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y proteger el patrimonio natural y cultural, el Gobierno de Mendoza dispuso nuevas restricciones al tránsito vehicular en el Parque General San Martín durante los festejos de Año Nuevo. La medida alcanzará al Núcleo Histórico del parque y al Cerro de la Gloria, y se extenderá entre el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026.

Desde la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente informaron que, al igual que ocurrió en Navidad, se busca que las familias y grupos de amigos puedan disfrutar del paseo de manera segura, preservando la flora, la fauna y los espacios emblemáticos del parque.

“El objetivo es garantizar la seguridad, la protección del patrimonio y el adecuado funcionamiento del Parque Histórico General San Martín, algo que se logró durante Navidad y que buscamos replicar en Año Nuevo”, explicó el director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet.

Según se detalló, desde las 20 del martes 31 de diciembre hasta las 20 del miércoles 1 de enero de 2026 quedará prohibido el acceso de vehículos particulares en las zonas de mayor concurrencia, como el Perilago, el Rosedal y la Fuente de los Continentes.

Los cortes de tránsito afectarán los siguientes cruces y paseos:

Paseo Los Plátanos y Paseo Agrimensor Barrera

Paseo Camino de la Virgen y Paseo Los Plátanos

Paseo Las Palmeras y Paseo Las Pichardas

En tanto, el Cerro de la Gloria permanecerá cerrado al tránsito vehicular desde las 15 del martes 31 de diciembre y durante toda la jornada del 1 de enero. En ese sector solo se permitirá el ascenso y descenso peatonal por la senda habilitada. Además, la Unidad de Servicio del cerro La Arboleda también permanecerá cerrada durante ese período.

Para garantizar el cumplimiento de la medida, se desplegarán guardias de seguridad y personal de protección, quienes cuidarán el patrimonio cultural, paisajístico, faunístico y forestal, además de velar por la seguridad de trabajadores y visitantes y atender posibles urgencias.

“Estas medidas buscan preservar el espíritu festivo y garantizar la seguridad de las familias y amigos que eligen el parque como lugar de encuentro en estas fechas tan especiales”, concluyó Haudet, quien agradeció la colaboración de los visitantes para respetar las normativas y disfrutar de un entorno seguro y agradable.