Amplían el estacionamiento medido: qué días y en qué horarios se podrá estacionar en la Avenida San Martín

La Ciudad de Mendoza amplió el sistema de estacionamiento medido. Desde junio, los conductores podrán utilizar nuevos espacios en avenida San Martín, aunque con horarios específicos para favorecer la circulación y la rotación de vehículos.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza puso en marcha una ampliación del estacionamiento medido en el microcentro con la incorporación de 90 nuevas plazas sobre la vereda oeste de avenida San Martín, en el tramo comprendido entre calles Las Heras y Montevideo.

La medida busca mejorar la disponibilidad de lugares para estacionar en una zona de fuerte actividad comercial y, al mismo tiempo, favorecer una mayor rotación de vehículos para facilitar el acceso de clientes y visitantes.

Desde la comuna explicaron que la iniciativa surge tras una experiencia piloto implementada durante la temporada de fiestas de fin de año, cuyos resultados fueron considerados positivos tanto por comerciantes como por usuarios.

Cuáles son los horarios para estacionar en avenida San Martín

A diferencia de otras áreas del centro, el estacionamiento medido en este sector funcionará únicamente en determinados horarios.

Los conductores podrán estacionar:

De lunes a viernes: de 14 a 20 horas.

Sábados: de 8 a 13 horas.

Durante las mañanas de los días hábiles no estará permitido estacionar en este tramo para mantener una mayor fluidez vehicular en una de las principales arterias de la capital mendocina.

Cómo funcionará el sistema

La nueva zona estará incluida dentro del sistema tradicional de estacionamiento medido, por lo que no se utilizará la aplicación digital que funciona en otros sectores del microcentro.

El control será realizado por tarjeteros identificados por el municipio, quienes contarán con credenciales y uniforme oficial. El valor de la tarjeta será de $500 por cada media hora de estacionamiento.

Las autoridades remarcaron que se trata de un esquema diferenciado que busca adaptarse a las necesidades comerciales de la zona y brindar más alternativas a quienes realizan compras o trámites en el centro.

Desde la Ciudad señalaron que el crecimiento del parque automotor y la demanda constante de espacios para estacionar motivaron la decisión de sumar nuevas plazas.

Además, destacaron que la ampliación apunta a generar un entorno más dinámico para el comercio local, permitiendo que más personas puedan encontrar lugar cerca de los negocios y optimizando el uso del espacio público.