Campaña solidaria en Mendoza: buscan donaciones para que 500 chicos puedan festejar el Día del Niño en zonas rurales de San Martín

“Amigos Solidarios” oriundo de Chivilcoy, San Martín, buscan que más de 500 chicos de zonas rurales puedan festejar el Día del Niño el próximo mes de agosto. Es por eso necesitan la ayuda de los mendocinos para poder realizar el festejo y piden que se sumen con donaciones.

Cada agosto, un grupo de jóvenes de San Martín se moviliza para llevar alegría a los sectores más postergados del este mendocino. Este año no será la excepción, y por eso “Amigos Solidarios” lanzó una nueva campaña para festejar el Día del Niño junto a más de 500 chicos de zonas rurales de Mendoza. Sin embargo, debido al contexto económico que envuelve a todo el país, cada vez se les hace más difícil poder realizar el tradicional festejo y es por eso que hacen un llamado a la solidaridad para lograr juntar las donaciones necesarias para el evento.

Los días pasan y las ganas de ayudar siguen intactas. Hace 8 años que el grupo los Amigos Solidarios festejan el tradicional Día del Niño en Chivilcoy. Pero a diferencia de las ediciones anteriores, cada vez les es más difícil llegar a cubrir todos los gastos.

Son unos 20 amigos los que tratan de ayudar a niños y niñas de las zonas rurales de Mendoza. “El fin es poder brindar un hermoso día y distinto. Sabemos que es muy complicada la situación para muchas familias que son contratistas y es la manera que tenemos de ayudarlos”, explicó Yamila, la coordinadora del grupo y agregó que para cientos de personas es difícil poder comprar un juguete, ya que hay muchos quienes sufrieron las adversas condiciones.

Cómo ayudar con la campaña del Día del Niño de Amigos Solidarios

Falta menos de un mes para Día del Niño, pero desde Amigos Solidarios confesaron que este año comenzaron antes con la difusión porque tienen miedo de no llegar con las donaciones y agregaron que, si la gente no los ayuda, realmente no pueden solos, “No es fácil para nada, pero nunca perdemos la esperanza de que las personas lean nuestra historia y nos ayude”.

“Necesitamos juntar chocolate, azúcar, cacao, juguetes, ya sean usados o nuevos, galletas y cualquier cosita dulce”, expresaron desde el grupo y agregaron que las donaciones son para darle a aproximadamente 500 niños, cifra que tuvieron el año pasado.

En esta oportunidad, toda persona que quiera ayudar y sumarse lo puede hacer donando golosinas, tortitas, facturas, galletitas dulces, leche y chocolate, así como también juguetes nuevos o usados en buen estado. Desde el grupo agregaron que pueden sumarse con lo que cada uno pueda, cada granito de arena suma.

Quienes quieran sumarse y colaborar pueden ponerse en contacto con: