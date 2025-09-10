Alumna atrincherada: piden NO concurirr a las inmediaciones de la escuela en La Paz

Ante una situación crítica en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, los ministerios provinciales solicitaron evitar la presencia en el lugar para resguardar la seguridad y el interés superior de la menor involucrada. El comité de crisis trabaja con equipos especializados y advierte que cualquier interferencia externa puede agravar el escenario.

Los ministerios de Seguridad y Justicia; de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE le solicitaron a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto.

Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves.

El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto.

Se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo.

Una nena atrincherada y que disparó