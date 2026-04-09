Alta Montaña: cómo denunciar infracciones por WhatsApp y cuánto cuestan las multas en 2026

El municipio de Las Heras lanzó el Plan Montaña, que permite a los conductores enviar fotos y videos a través de WhatsApp para sancionar maniobras peligrosas en la Ruta 7.

La Municipalidad de Las Heras puso en marcha un nuevo sistema para reforzar los controles viales en la Ruta 7, uno de los corredores más transitados hacia Chile. A través del denominado Plan Montaña, los conductores ahora pueden denunciar infracciones de tránsito enviando fotos o videos por WhatsApp, con el objetivo de prevenir accidentes en la zona de Alta Montaña.

La medida, oficializada mediante el decreto municipal N° 240/2026, apunta especialmente a sancionar conductas de alto riesgo como el adelantamiento en doble línea amarilla, el sobrepaso en curvas, puentes o intersecciones, y la circulación en contramano.

Mendoza: cómo denunciar infracciones a través de WhatsApp

El sistema funciona con la participación activa de los ciudadanos. Quienes presencien una maniobra peligrosa pueden enviar el material audiovisual (fotos o videos) a las líneas habilitadas las 24 horas: 261-2649-239 o 261-7160-393.

Para que la denuncia sea válida, el video o la foto debe mostrar claramente la patente del vehículo. Además, desde el municipio remarcaron que el registro debe ser realizado por un acompañante, ya que el conductor no puede utilizar el celular mientras maneja.

Una vez recibido el material, el procedimiento continúa de la siguiente manera:

El equipo técnico de Alta Montaña analiza la evidencia.

analiza la evidencia. Si la infracción es clara, se da aviso a los controles viales.

El vehículo es interceptado en retenes ubicados entre Uspallata y Las Cuevas .

ubicados entre . Se labra el acta correspondiente y se aplica la sanción.

Qué infracciones se pueden denunciar

El sistema contempla únicamente maniobras que no requieren medición técnica. Entre ellas:

Adelantar en doble línea amarilla

Sobrepasos indebidos en curvas o zonas señalizadas

Circular en contramano

Maniobras peligrosas que generen riesgo inmediato

Quedan excluidas faltas como el exceso de velocidad o la alcoholemia, que requieren controles específicos.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en Mendoza

Las sanciones se rigen por la Ley de Tránsito Nº 9.024 y sus valores actualizados:

Faltas leves (100 UF): $50.000

Faltas graves (700 UF): $350.000 (incluye maniobras peligrosas o indebidas)

(incluye maniobras peligrosas o indebidas) Faltas gravísimas (1000 UF): $500.000 (como conducir sin licencia, usar el celular al volante o sin cinturón de seguridad)

La implementación del Plan Montaña se da en un contexto preocupante: durante 2025 se registraron más de 120 siniestros fatales en la zona de Alta Montaña y más de 1.700 infracciones en la Ruta 7.

Desde el municipio destacaron que el objetivo principal es disuadir conductas peligrosas y reforzar la seguridad vial en un tramo clave para el turismo y el transporte internacional.