Allanaron dos locales en la Galería Piazza: uno de zapatillas y otro de perfumes importados

La Aduana, ARCA y Gendarmería Nacional realizaron un operativo en una galería céntrica donde clausuraron dos locales nuevos y secuestraron ropa de marca y perfumes importados sin habilitación.

La Gendarmería Nacional, junto con funcionarios de ARCA y personal de Aduana, llevó adelante un operativo en la galería Piazza de Ciudad, ubicada en avenida San Martín al 1000, donde se decomisó mercadería en dos locales recientemente inaugurados.

Según se informó, uno de los comercios estaba dedicado a la venta de indumentaria deportiva y zapatillas de marca, mientras que el otro se especializaba en perfumes importados, principalmente árabes. En ambos casos, la mercadería fue incautada por no contar con las habilitaciones correspondientes.

En el local de ropa deportiva se contabilizaron al menos 15 bolsas con productos ya embalados para ser trasladados. En tanto, en el comercio de perfumes también se retiraron varias bolsas con artículos en infracción.

De acuerdo a las primeras versiones, los dueños de ambos locales serían de origen chileno. Si bien no quedaron detenidos, fueron notificados y apercibidos por las autoridades.

El procedimiento comenzó alrededor de las 12.30 y, al cierre de la jornada, todavía continuaba en desarrollo dentro de la galería. Se espera un comunicado oficial con el detalle de la cantidad de mercadería decomisada.