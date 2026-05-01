Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa: el adiós al Fondo de Transformación y “el orden no se negocia”

El gobernador puso el foco en el orden fiscal, la inversión en infraestructura y la seguridad, defendió las reformas encaradas y delineó una hoja de ruta con impulso a la producción, el crédito y la modernización del Estado de cara a los próximos años.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, inauguró este viernes el 186° período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial con un discurso de casi una hora y cuarenta minutos en el que combinó balance de gestión, anuncios y definiciones políticas de cara al futuro.

En su mensaje, el mandatario puso en primer plano el valor del trabajo y el esfuerzo social en un contexto económico desafiante. “El esfuerzo de la gente no puede ser una variable más, tiene que ser el punto de partida de cada decisión”, sostuvo, al tiempo que remarcó que Mendoza acompaña el cambio de modelo económico nacional bajo la premisa de “orden macroeconómico, confianza e inversión”.

Orden fiscal, baja de impuestos y obra pública récord

Cornejo defendió el modelo de equilibrio fiscal sostenido durante la última década y aseguró que permitió “cuidar a los mendocinos, sostener la inversión y garantizar servicios públicos”. En esa línea, destacó la reducción de la presión impositiva y la devolución de más de mil millones de dólares a contribuyentes mediante la eliminación de tributos distorsivos.

Uno de los ejes centrales fue la obra pública. El gobernador subrayó que actualmente representa el 14,5% del gasto total, “un récord en medio de la caída de la construcción a nivel país”. Además, anticipó que en 2026 la inversión pública alcanzará la mayor proporción en tres décadas.

También resaltó el acceso al crédito de la provincia, basado —según explicó— en un manejo responsable de la deuda: “Nunca se tomó financiamiento para gasto corriente, solo para infraestructura”.

Créditos para pymes y reforma del Estado

Entre los anuncios económicos, Cornejo adelantó herramientas para facilitar el acceso al financiamiento productivo. Por un lado, el subsidio de tasas de interés para créditos y, por otro, la ampliación de fondos de garantía para pequeñas y medianas empresas.

En ese marco, enviará un proyecto de ley para eliminar el Fondo para la Transformación y crear una Dirección de Financiamiento Productivo. “El rol del Estado debe ser facilitar el crédito, no reemplazarlo”, afirmó.

Además, anunció la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos para mejorar su eficiencia y garantizar su sustentabilidad.

Infraestructura y transporte: rutas, tren y Metrotranvía

El mandatario repasó una extensa agenda de obras, con más de 60 proyectos financiados en parte por el fondo del resarcimiento. Entre ellos, destacó la construcción y renovación de 443 kilómetros de rutas y nuevas intervenciones viales clave.

También anunció obras en la Ruta Nacional 40, incluyendo un puente en Godoy Cruz que beneficiará a más de 20.000 usuarios diarios.

En transporte, confirmó la ampliación del sistema ferroviario: el tren de cercanías del Este pasará de 33 a 45 kilómetros, con 19 estaciones, y la red total alcanzará los 80 kilómetros. A esto se suma la expansión del Metrotranvía y la incorporación de tecnología como wifi a bordo.

Energía, minería y matriz productiva

Cornejo ratificó la apuesta a diversificar la economía con minería, energía y petróleo. Confirmó inversiones en cobre por 600 millones de dólares y el avance de nuevos proyectos de exploración, incluido el litio.

En hidrocarburos, destacó el desarrollo de la “Vaca Muerta mendocina” y anunció un plan de perforaciones para 2026. También anticipó una actualización de la ley provincial para mejorar el marco de inversiones.

En energías renovables, celebró el crecimiento del sector solar y aseguró que Mendoza ya superó los 700 MW instalados. “Invertir en energía es invertir en producción y empleo”, remarcó.

Seguridad: “el orden no se negocia”

La seguridad ocupó un lugar central en el discurso. El gobernador sostuvo que “el delito debe tener consecuencias” y defendió el aumento de la población carcelaria como parte de la política de control del crimen.

Informó que la tasa de homicidios bajó a 3,1 cada 100 mil habitantes —un 61% menos en diez años— y destacó la reducción de robos y delitos violentos.

Además, anunció nuevas herramientas tecnológicas: sistemas de predicción del delito con inteligencia artificial, reconocimiento facial y bloqueo de comunicaciones en cárceles.

Salud, educación y políticas sociales

En salud, Cornejo habló de una “transformación estructural” con mejoras en recursos humanos, digitalización y equipamiento. Destacó la reducción de la mortalidad infantil en un 19% y la ampliación de servicios de salud mental.

En educación, aseguró que Mendoza alcanzó el 100% de cobertura en nivel primario y avanzará hacia la obligatoriedad de sala de 3 años. También anunció la incorporación de formación en inteligencia artificial en las escuelas.

“El objetivo no es solo que los chicos estén en la escuela, sino que aprendan y tengan futuro”, afirmó.

Mensaje político y mirada a futuro

Sobre el cierre, el gobernador rechazó la idea de una Mendoza rezagada y sostuvo que la provincia se encuentra “en la media nacional, con bases sólidas para crecer”.

Propuso avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo basada en la articulación entre Estado, sector privado y sistema educativo, con foco en innovación, infraestructura y apertura internacional.

“ No estamos esperando condiciones ideales, estamos creando condiciones posibles para construir futuro”, concluyó Cornejo, quien también defendió las decisiones tomadas durante su gestión: “Nunca me tembló el pulso para avanzar en cambios estructurales, aun pagando costos políticos”.

Con ese mensaje, dejó formalmente inaugurado el período legislativo, en un discurso que marcó el rumbo de su gobierno en el tramo final de su mandato.