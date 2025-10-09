Alfredo Cornejo en el almuerzo de las Fuerzas Vivas: “impulsamos un escenario esperanzador para la minería”

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó el Almuerzo de las Fuerzas Vivas 2025 en San Rafael, junto al presidente Javier Milei, funcionarios nacionales, provinciales y empresarios. En su discurso, destacó la importancia de la gestión ordenada, la inversión en infraestructura y el desarrollo minero y energético como motores del crecimiento mendocino.

En un evento histórico porque por primera vez en su historia, el Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael contó con la presencia de un presidente de la Nación. En el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, el gobernador Alfredo Cornejo abrió su discurso con un mensaje de unidad y trabajo conjunto entre el sector público y privado, en un contexto que definió como “un momento bisagra para la cultura política nacional”.

“Estos espacios de conversación abierta resultan útiles si los aprovechamos para ocuparnos de los temas trascendentales. El debate de fondo en San Rafael, en Mendoza y en toda la Argentina es cómo creamos mejores condiciones para que el sector privado pueda generar riqueza y activar un círculo virtuoso de la economía”, sostuvo Cornejo.

“Mendoza es viable si administra con rigor y responsabilidad”

El mandatario provincial repasó los ejes de su gestión, haciendo hincapié en la disciplina fiscal, la inversión en infraestructura y la planificación económica sustentable.

Recordó que hace una década, cuando hablaba de equilibrio presupuestario, “una mayoría pregonaba la expansión insensata del gasto público”.

“Hoy seguimos sosteniendo esas ideas con la misma tenacidad, porque la pobreza solo se resuelve con sensatez, responsabilidad y renunciando a la demagogia”, afirmó.

Obras estratégicas para el sur provincial

Cornejo enumeró las principales obras viales y de infraestructura desarrolladas en el sur mendocino, destacando la Ruta Nacional 143, entre Pareditas y San Rafael, cuya mejora demandará 44 millones de dólares y será financiada con recursos provinciales.

“Nos hicimos cargo de una ruta nacional porque no nos fijamos tanto en a quién le corresponde, sino a quién beneficia. Estamos cumpliendo con lo comprometido hace un año”, remarcó.

El gobernador mencionó también la recuperación del Hospital Schestakow, con una inversión superior a 1.400 millones de pesos, y la inauguración de nuevas dependencias educativas y edificios públicos en el Centro Cívico de San Rafael, así como el traslado de la escuela Nuestra Señora de Luján de Ortofonía y Sordos a su nueva sede, en conjunto con el Club de Leones.

Energía, minería y turismo: los pilares del desarrollo

Cornejo destacó que Mendoza “empieza a aprovechar sus recursos naturales de manera sustentable”, y subrayó el potencial minero y energético del sur provincial, en línea con los compromisos del Pacto de Mayo firmado con el Gobierno nacional

“El sur mendocino concentra la mayor cantidad de proyectos de cobre y potasio del país. Si consolidamos la estabilidad económica, esos proyectos podrán hacerse realidad y generar miles de empleos. Impulsamos un escenario esperanzador para la minería”, aseguró.

En materia energética, mencionó que Mendoza cuenta con nueve parques solares en marcha, dos de ellos en San Rafael —Sosneado y Agua del Toro—, todos de inversión privada y sin garantía del Tesoro Nacional.

“Estas iniciativas reflejan empleo, tecnología de punta e inversión constante. En Mendoza no dependemos de empresas públicas, sino del empuje del sector privado”, enfatizó.

San Rafael, destino turístico y productivo

El gobernador ponderó el trabajo conjunto con el sector turístico sanrafaelino, al que calificó como “motor de la economía local”. Valoró la rápida recuperación del camino del Cañón del Atuel tras la tormenta de enero, los avances en el aeropuerto local, y la realización del sexto Foro Gastronómico y de nuevos eventos que posicionan al departamento como destino todo el año.

Asimismo, destacó inversiones para fortalecer la producción agrícola con fondos del resarcimiento por Portezuelo del Viento, orientados a mejorar la red de riego y los canales productivos.

“Orden, inversión y trabajo conjunto”

En el cierre de su discurso, Cornejo reafirmó su convicción de que la gestión responsable, la integración provincial y el acompañamiento del sector privado son las claves del desarrollo sostenido.