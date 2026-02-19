Alfredo Cornejo contra el paro: “no tuvo impacto en Mendoza”

El Gobierno provincial aseguró que el transporte, la salud y la educación funcionaron con normalidad durante la jornada de protesta convocada por la CGT. Cornejo afirmó que el paro tuvo impacto “prácticamente nulo” en la provincia y pidió corregir el polémico artículo 44 de la reforma laboral.

El Gobierno de Mendoza aseguró que el paro general convocado a nivel nacional por la CGT tuvo “prácticamente nulo acatamiento” en la provincia y que los servicios públicos funcionaron con normalidad durante la media jornada de protesta.

En diálogo con la prensa, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, sostuvo que la Provincia garantizó el funcionamiento del transporte público y del resto de las prestaciones estatales. “Cada uno de los mendocinos podía decidir si adherir o no, pero no había una situación compulsiva que impidiera ir a trabajar. Eso lo pudimos garantizar”, afirmó.

El funcionario destacó especialmente la tarea de los choferes de colectivos, al señalar que todas las frecuencias salieron desde el primer momento y que no se registraron inconvenientes. “Más allá de que estén o no de acuerdo con la medida, le dieron la posibilidad al resto de los mendocinos de poder elegir”, indicó.

Respecto a eventuales descuentos salariales, Mema fue contundente: “Como corresponde, el que no trabaja no cobra”. Precisó que la medida alcanza a todos los trabajadores del Estado y de los servicios públicos que decidieran adherir al paro.

En cuanto a salud y educación, aseguró que tampoco hubo afectación en la prestación. “En todas las áreas del Estado se trabajó con normalidad, más allá de las movilizaciones que pueden haber realizado algunos integrantes de agrupaciones gremiales”, explicó.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que, salvo sectores puntuales como bancos y el aeropuerto, el funcionamiento fue habitual durante la jornada. Mema remarcó además que Mendoza fue “la única provincia del país que ha tenido el transporte público funcionando” y atribuyó el bajo acatamiento a una “cultura del trabajo distinta” en la provincia.

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo coincidió en que la medida no tuvo impacto significativo en Mendoza. Además, se refirió al polémico artículo 44 vinculado a las licencias por enfermedad, incluido en la media sanción del Senado, y lo calificó como “un error” que debe ser corregido por la Cámara de Diputados.

“El paro no estaba previsto hasta que se advirtió ese error. Es una pena que ningún legislador lo haya observado cuando se sancionó”, sostuvo el mandatario, quien pidió que la corrección se realice con una redacción acorde a los objetivos originales de la reforma laboral impulsada en el marco del Consejo de Mayo.

De esta manera, el Gobierno provincial destacó el normal desenvolvimiento de la jornada en Mendoza, en contraste con lo ocurrido en otras jurisdicciones del país donde la medida de fuerza tuvo mayor impacto.