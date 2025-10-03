Alerta por Zonda en Mendoza este sábado: cuándo llega y las zonas más afectadas con vientos de hasta 70 kilómetros por hora

El fenómeno afectará distintas zonas de la provincia desde la madrugada y se intensificará durante la tarde. Se esperan ráfagas de hasta 70 km/h y un fuerte impacto en el sur mendocino y el Gran Mendoza.

El Departamento de Contingencias Climáticas confirmó que este sábado Mendoza se verá nuevamente afectada por la presencia de un intenso viento Zonda, que provocará ascenso de la temperatura, baja humedad, disminución de la visibilidad y ráfagas intensas.

La alerta amarilla emitida por el organismo señala que las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora, por lo que se recomienda especial precaución en la población, en particular en las zonas más expuestas como el Sur provincial, Valle de Uco, Uspallata y el Gran Mendoza.

¿Cómo será el paso del Zonda este sábado 4 de octubre?

De acuerdo con los pronósticos oficiales, el fenómeno tendrá la siguiente evolución a lo largo del sábado:

03:00 : el viento Zonda se inicia en la cordillera Sur y se extiende a la cordillera central .

Mañana : comienza a sentirse en Malargüe y el sur del Valle de Uco .

Mediodía : alcanza el Valle de Uspallata .

Tarde : llega al Norte del Gran Mendoza , con su mayor intensidad alrededor de las 15. En Malargüe , se esperan ráfagas de hasta 60 km/h . El fenómeno también afectará a San Rafael y al Valle de Uco , extendiéndose hasta la noche.

21:00: se prevé el ingreso de viento Sur en la zona Sur, que se intensificará hacia la medianoche en el Gran Mendoza y zona Norte, con ráfagas cercanas a los 55 km/h.

Riesgos y recomendaciones

El Zonda no solo eleva las temperaturas de forma repentina y reduce la humedad ambiental, sino que también representa un riesgo para la salud y para la ocurrencia de incendios forestales.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Evitar la exposición al aire libre, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Mantenerse hidratado y resguardar los ambientes cerrados.

Tener precaución en la conducción, ya que la visibilidad puede reducirse bruscamente.

No realizar quemas ni actividades que puedan iniciar focos de incendio.

Un fenómeno característico de Mendoza

El viento Zonda es un fenómeno seco, cálido y muy ventoso, típico de la provincia de Mendoza y de otras zonas de Cuyo. Se produce cuando masas de aire húmedo provenientes del Pacífico ascienden la cordillera, descargan su humedad en forma de nieve o lluvia del lado chileno y descienden hacia el Este transformadas en un viento cálido y seco.

Aunque forma parte de la identidad climática de la región, el Zonda suele generar complicaciones: cortes de luz, incendios, problemas de salud y hasta daños materiales por la caída de ramas, cartelería o techos.

Alerta vigente

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigente la alerta amarilla por Zonda durante todo el sábado, con previsión de ráfagas de 35 a 50 km/h que en algunos sectores superarán los 70 km/h.

El organismo advirtió que las condiciones podrían extenderse hasta la noche, momento en que el ingreso del viento Sur podría marcar un alivio, aunque también traer ráfagas intensas que afectarán al Gran Mendoza y zonas del norte provincial.