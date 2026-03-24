Alerta por viento en el sur provincial y sube la temperatura este martes

La provincia transita una semana con condiciones variables del tiempo y un dato a tener en cuenta: rige una alerta amarilla por viento únicamente para el sur provincial. Según el pronóstico, en esa zona se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, especialmente durante la madrugada del miércoles con el ingreso de un sistema frontal.

La semana estará marcada por el impacto del viento en el sur provincial a mitad de semana y luego por una recuperación de las temperaturas hacia el fin de semana, con jornadas mayormente estables.

¿Cómo estará este martes 24 de marzo?

La jornada se presentará con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, acompañada por vientos leves del noreste.

La máxima será de 26°C y la mínima de 9°C.

Se mantiene el riesgo de heladas en el Valle de Uco, mientras que en la cordillera el cielo estará poco nuboso.

Miércoles 25 de marzo

Se espera un descenso de la temperatura con cielo parcialmente nublado a poco nuboso.

Durante la madrugada se registrarán vientos moderados a algo fuertes del sector sur, principalmente en el sur provincial por el ingreso de un frente frío.

La máxima alcanzará los 21°C y la mínima será de 13°C.

Jueves 26 de marzo

Mejoran las condiciones con poca nubosidad y ascenso de la temperatura.

Habrá vientos leves del noreste, aunque hacia la tarde se prevé inestabilidad en el sur de la provincia.

La máxima será de 24°C y la mínima de 12°C.

Viernes 27 de marzo

Continuará el ascenso térmico con nubosidad variable y vientos leves del sudeste.

Se espera una jornada estable con una máxima de 28°C y una mínima de 14°C.

Sábado 28 de marzo

El día se presentará con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, acompañado por vientos leves del noreste.

La máxima será de 26°C y la mínima de 14°C, con buenas condiciones también en la cordillera.