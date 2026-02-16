Alerta por tormentas con granizo y Zonda en Mendoza: qué zonas podrían ser afectadas este lunes feriado

El lunes en Mendoza estará marcado por la inestabilidad, con alerta amarilla por tormentas, probabilidad de granizo, ráfagas intensas y la posible presencia de viento Zonda en sectores del sur provincial. El fenómeno podría intensificarse hacia la tarde y la noche.

Este lunes 16 de febrero estará marcado por la inestabilidad, con alerta amarilla por tormentas y probabilidad de granizo y ráfagas intensas, en las Provincia de Mendoza. Además, se anticipa la presencia de viento Zonda leve a moderado en sectores del sur provincial durante la tarde, según informaron desde Defensa Civil.

De acuerdo con la Servicio Meteorológico Nacional, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, especialmente entre la tarde y la madrugada del martes. Los fenómenos podrían estar acompañados por granizo, abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ráfagas que alcanzarían los 80 km/h. Se estiman acumulados de precipitación entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual.

Qué zonas de Mendoza están bajo alerta amarilla por tormentas

La advertencia abarca a:

Capital

Godoy Cruz

Guaymallén

Maipú

Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

Junín

Rivadavia

Valles de Luján, San Carlos, Tunuyán y Tupungato

General Alvear

Zona baja de San Rafael

En paralelo, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas informó que la jornada se presentará calurosa e inestable, con nubosidad variable y vientos moderados del sudeste. La temperatura máxima rondará los 33°C a 34°C, mientras que la mínima oscilará entre los 16°C y 20°C, según la región.

Para la tarde, se prevé circulación de viento norte leve en toda la provincia, mientras que en Malargüe, precordillera Sur y sur del Valle de Uco podría registrarse Zonda leve a moderado entre las 15 y las 20, con velocidades promedio cercanas a los 40 km/h.

Hacia la tarde, la inestabilidad se reactivará en el Sur mendocino, con probabilidad de tormentas y posible caída de granizo. Más tarde, después de las 23, los fenómenos más intensos podrían concentrarse en el Valle de Uco y el Norte/Este provincial, extendiéndose hacia el Gran Mendoza pasada la medianoche.

En Alta Montaña, en tanto, se mantendrá el cielo despejado durante toda la jornada.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza: el pronóstico para el martes feriado de Carnaval

El martes, también feriado por Carnaval, continuará el tiempo caluroso e inestable, con una máxima prevista de 36°C y tormentas hacia la noche.

Para el miércoles, el pronóstico anticipa un descenso de la temperatura, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sudeste. La máxima se ubicará en torno a los 30°C.