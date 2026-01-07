Alerta por incremento de agua en los cauces aluvionales por las tormentas

Defensa Civil anunció que está previsto fuertes tormentas en la provincia durante las próximas horas. Es por ello que puede haber crecidas repentinas y los causes desbordados.

Defensa Civil emitió una alerta amarilla en Mendoza ante el posible incremento de caudales en cauces aluvionales, producto de las tormentas previstas para las próximas horas.

Desde el organismo provincial advirtieron que las precipitaciones podrían provocar crecidas repentinas en cauces secos, arroyos y badenes, con mayor impacto en zonas de precordillera y piedemonte del centro y Norte de la provincia. Este tipo de fenómenos suele desarrollarse con rapidez, incluso cuando las lluvias no son intensas en áreas urbanas.

La alerta se mantiene activa debido a la inestabilidad climática persistente y al riesgo que representan estos eventos, que pueden generar arrastre de sedimentos, cortes o interrupciones de caminos y dificultades para conductores y peatones.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron extremar las precauciones, evitar circular por cauces secos o zonas inundables y mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.

Esta alerta se emitió entendiendo que hace semanas por una crecida una persona que estaba en situación de calle fue arrastrada por la corriente en el Zanjón de los Ciruelos.

El pronóstico para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles continuarán la fuertes tormentas con posibilidad de granizo en la provincia. Esta vez, el temporal se sentiría en el Valle de Uco y Sur de la provincia.

Se estima que las tormentas aparezcan durante la tarde noche de este miércoles.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?

La Alerta Amarilla señala que Mendoza será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

¿Cómo estará este miércoles 07-01-2026?

Este miércoles habrá nubosidad variable con tormentas de intensidad moderada a severa a partir de la tade, ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. Tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 20°C

Jueves 08-01-2026

El jueves estará mayormente nublado con lluvias y tormentas, marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 19°C

Viernes 09-01-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera. Mejoran las condiciones meteorológicas.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C

Sábado 10-01-2026

Caluroso con nubosidad variable, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Domingo 11-01-2026

Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 37°C | Mínima: 21°C

Lunes 12-01-2026

Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 38°C | Mínima: 23°C

Martes 13-01-2026

Inestable con nubosidad variable y descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Ingreso de frente frío.

Máxima: 33°C | Mínima: 23°C