Alerta por estafas del IPV en Mendoza: este es el número de WhatsApp que ofrece viviendas falsas

El organismo detectó publicaciones que ofrecen supuestos planes de vivienda y beneficios especiales para jubilados que son falsos y utilizan para robar plata. La línea utilizada para engañar a los interesados ya fue denunciada ante la Justicia.

Una supuesta oportunidad para acceder a la casa propia puede convertirse en una estafa. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Mendoza advirtió sobre una campaña falsa que circula en redes sociales y utiliza el nombre y la imagen del organismo para ofrecer viviendas, sorteos y condiciones especiales para jubilados y pensionados.

La maniobra busca captar a personas interesadas en acceder a una vivienda y llevarlas a un contacto de WhatsApp desde donde podrían solicitarles información personal o dinero. Desde el IPV pidieron no responder los mensajes de esa línea, no compartir datos personales ni bancarios y, especialmente, no realizar transferencias.

También aclararon que no existe un sorteo especial de viviendas para jubilados ni un programa con cuotas exclusivas para ese grupo.

Cuál es el número de WhatsApp falso que utiliza el nombre del IPV

El contacto denunciado es el +54 9 261 753-7749. Según explicaron desde el organismo, la estafa comienza con publicaciones y anuncios en redes sociales que utilizan imágenes y referencias al IPV para promocionar supuestos planes habitacionales.

Entre las promesas aparecen un presunto “Sorteo IPV 2026”, prioridad para jubilados y pensionados, cupos especiales, cuotas accesibles y acompañamiento durante el trámite.

Al ingresar a los enlaces de esas publicaciones, los usuarios son derivados a un número de WhatsApp que no pertenece al instituto. Por eso, las autoridades solicitaron evitar cualquier contacto con esa línea.

El único WhatsApp oficial habilitado por el IPV para consultas es el 261 306-2234.

El IPV aclaró que no existe un sorteo especial de viviendas para jubilados

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es que la campaña está dirigida especialmente a personas mayores, a quienes les ofrece una posibilidad de acceder a una vivienda propia mediante supuestos beneficios exclusivos.

Desde el organismo remarcaron que no hay un sorteo especial para jubilados ni cuotas diferenciadas por edad. Además, explicaron que cualquier nuevo programa habitacional se comunica a través de los canales oficiales del IPV y de los medios de comunicación.

En declaraciones difundidas sobre el caso, representantes del instituto señalaron que, cuando se implementa un plan de viviendas, primero se realiza una evaluación social y económica de los interesados. Es decir, no se exige un pago inmediato para participar de un supuesto sorteo o asegurar un lugar.

También aclararon que, si una persona resulta adjudicataria de una vivienda, el procedimiento contempla distintas instancias de evaluación antes de que corresponda realizar algún pago.

Por eso, una solicitud de dinero apenas comienza el contacto debe ser considerada una señal de alerta.

Cómo evitar las estafas con falsas viviendas del IPV en Mendoza

Ante la circulación de estas publicaciones, el instituto difundió una serie de recomendaciones para proteger a quienes están inscriptos o buscan acceder a una vivienda:

No realizar transferencias ni depósitos a personas que contacten por WhatsApp o teléfono para ofrecer una vivienda o agilizar un trámite.

a personas que contacten por WhatsApp o teléfono para ofrecer una vivienda o agilizar un trámite. No compartir datos personales ni bancarios , claves, tokens, códigos de verificación o números de tarjetas.

, claves, tokens, códigos de verificación o números de tarjetas. Desconfiar de los sorteos y beneficios especiales que no hayan sido anunciados por los canales oficiales.

que no hayan sido anunciados por los canales oficiales. Verificar la identidad de quien se comunica antes de responder mensajes o ingresar a enlaces.

antes de responder mensajes o ingresar a enlaces. Consultar directamente con el IPV ante cualquier duda sobre planes, inscripciones o adjudicaciones.

Dónde consultar información oficial sobre los planes de vivienda del IPV

Quienes reciban una propuesta o tengan dudas sobre una publicación pueden comunicarse con el IPV de Mendoza a través de su WhatsApp oficial, el 261 306-2234, o consultar los canales institucionales del organismo.

También pueden acercarse personalmente a las oficinas del instituto, a las dependencias municipales habilitadas para brindar asesoramiento y a la sede de la Bolsa de Comercio mencionada por las autoridades.