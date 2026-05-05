Alerta por casos de brucelosis en Lavalle

SENASA desplegó un operativo sanitario en el secano mendocino tras confirmarse contagios de brucelosis caprina en personas. Se realizaron muestreos en predios de Lavalle y San Martín para conocer el alcance de la enfermedad y definir medidas de control.

La brucelosis caprina volvió a encender las alarmas en Mendoza. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) intervino en el norte provincial luego de que se detectaran casos en habitantes de Lavalle, una zona históricamente vinculada a la producción caprina. El objetivo es evaluar la situación epidemiológica y evitar que la enfermedad se expanda.

El operativo incluyó la visita a 16 establecimientos ganaderos en Lavalle y San Martín, donde se extrajo sangre a más de 300 animales para estudios serológicos. Las muestras fueron enviadas a la Fundación COPROSAMEN, que colabora en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades zoonóticas en la región.

La brucelosis caprina, causada por la bacteria Brucella melitensis, afecta tanto a animales como a personas. En los rodeos provoca abortos y pérdidas productivas, mientras que en humanos puede transmitirse por contacto directo o por el consumo de lácteos sin pasteurizar, generando fiebre, dolores articulares y debilidad. Se trata de una zoonosis que puede volverse crónica si no se trata adecuadamente.

Además de los análisis, el operativo incluyó encuestas a productores sobre prácticas de manejo y elaboración de alimentos, junto con la georreferenciación de puestos rurales para mapear la posible propagación de la enfermedad. Estas acciones permitirán contar con información precisa para definir si es necesario aplicar medidas de saneamiento o retomar campañas de vacunación, suspendidas en Mendoza desde 2018.

El SENASA recomendó extremar medidas de higiene, aislar rodeos sospechosos y evitar el consumo de productos sin control sanitario.

El impacto de la enfermedad no solo compromete la salud pública, sino también la producción ganadera de Lavalle y San Martín. La cría de cabras y chivos es una actividad tradicional en el secano mendocino, y la pérdida de animales o la restricción en la comercialización de productos derivados representan un golpe para los productores locales.