Alerta: odontólogos advierten que podrían dejar de atender a afiliados del PAMI por falta de pago

Crece la preocupación entre profesionales y jubilados ante la posibilidad de que odontólogos suspendan la atención a afiliados del PAMI debido a retrasos en los pagos y bajos valores de las prestaciones. El reclamo, que ya se replica en distintos puntos del país, podría afectar la atención odontológica de miles de jubilados y pensionados.

Según explicaron profesionales del sector, a fines de febrero deberían haberse abonado las prestaciones odontológicas correspondientes a enero, además de los tratamientos de prótesis realizados entre octubre y noviembre, que normalmente se pagan entre 60 y 90 días después de realizados.

Sin embargo, señalaron que los pagos no se acreditaron en tiempo y forma y que, hasta el momento, solo algunos profesionales recibieron depósitos parciales, mientras que otros aún no percibieron ningún ingreso.

De acuerdo con lo informado, desde el organismo les indicaron que los fondos están disponibles, pero que el pago depende de autorizaciones administrativas del nuevo ministerio que interviene en el proceso.

Además de la demora en los pagos, los odontólogos remarcan que los valores que paga el PAMI por cada paciente son extremadamente bajos.

Actualmente, el sistema funciona bajo un esquema per cápita, es decir que el profesional recibe un monto fijo por afiliado, independientemente del tratamiento que realice.

Según detallaron, en enero de 2025 el pago era de $329.78 por paciente, luego subió levemente durante el año hasta llegar a $372, cifra que se mantiene desde diciembre y durante los primeros meses de 2026.

Los profesionales aseguran que ese monto resulta insuficiente para cubrir los costos básicos de la atención odontológica, que incluye insumos, mantenimiento de equipos y gastos de laboratorio.

Atención reducida y prioridad para urgencias

Ante este escenario, muchos consultorios decidieron reducir la atención a afiliados del PAMI y priorizar únicamente urgencias odontológicas.

Los odontólogos explicaron que la situación también afecta especialmente a los jubilados, quienes en muchos casos no pueden afrontar pagos adicionales para cubrir tratamientos más complejos.

Además, advirtieron que algunas especialidades ya presentan dificultades para funcionar dentro del sistema, entre ellas odontopediatría, estomatología y prótesis dentales, debido a los costos que implican estos tratamientos.

El conflicto no se limita a una provincia. Según indicaron los profesionales, se trata de un reclamo de alcance nacional, con odontólogos de distintas regiones que atraviesan la misma situación.

En Mendoza, un grupo de profesionales planea reunirse con autoridades del PAMI local para intentar obtener respuestas sobre los pagos atrasados y el futuro del sistema.

Mientras tanto, los odontólogos advierten que si la situación no se regulariza, la atención odontológica para afiliados del PAMI podría verse seriamente afectada, lo que impactaría directamente en la salud bucal de jubilados y pensionados en todo el país.