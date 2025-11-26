Alerta Naranja y Amarilla por tormentas con granizo en toda la provincia

Defensa Civil emitió dos alertas para este miércoles por tormentas con posible granizo. En el Sur provincial serán más intensas por eso se elevó la advertencia a Naranja.

Para este miércoles, además de vivir una jornada por extrema calurosa, rigen dos alertas: una Naranja y otra amarilla por fuertes tormentas y la posibilidad de granizo. La advertencia más dura es para el Sur de la provincia pero en todo Mendoza podría haber tormentas.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?

La Alerta Amarilla señala que Mendoza será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrían estar acompañadas por granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y caida de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

¿Qué señala la Alerta Naranja?

La Alerta Naranja señala que el área será afectada por tormentas fuertes, localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se prevé valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

¿Cómo estará este miércoles 26-11-2025?

El miércoles estará caluroso con nubosidad variable, lluvias y tormentas con granizo, vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 37°C | Mínima: 20°C

Jueves 27-11-2025

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 20°C

Viernes 28-11-2025

Algo nublado con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 18°C

Sábado 29-11-2025

Inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas. Zonda en Malargue.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C

Domingo 30-11-2025

Inestable con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Tormentas severas.

Máxima: 28°C | Mínima: 16°C

Lunes 01-12-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 15°C