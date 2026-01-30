Alerta naranja por tormentas y granizo en Mendoza: desde qué hora se esperan lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas elevaron a naranja el alerta por tormentas fuertes a severas en Mendoza. Se esperan lluvias abundantes, granizo y ráfagas intensas desde este viernes 30 de enero, con impacto en gran parte del territorio provincial.

La provincia de Mendoza quedó bajo una doble alerta meteorológica por tormentas de moderada a fuerte intensidad, con posibilidad de caída de granizo, actividad eléctrica intensa y abundantes precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el cambio de nivel de amarillo a naranja, mientras que Defensa Civil pidió extremar las precauciones ante el avance del frente inestable.

Según los informes oficiales, los fenómenos comenzarán a desarrollarse desde las primeras horas del viernes 30 de enero, con especial incidencia durante la tarde y la noche.

Elevaron el alerta por tormentas y granizo en Mendoza: qué zonas afectará

El alerta naranja por tormentas fuertes a severas alcanzará a amplios sectores de la provincia, entre ellos: Valle de Uco y Sur provincial.

Mientras que para el resto de la provincial rige un alerta amarilla con “probabilidad de tormentas intensas acompañada de granizo, que afectarían cordillera y precordillera del Centro y Norte provincial”, además afectará zonas de:

Gran Mendoza

Zona Este

Sectores de cordillera y precordillera

Desde que hora se esperan las tormentas en Mendoza

De acuerdo al reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas, las áreas más comprometidas serán el Valle de Uco y el sur mendocino, donde se prevén los eventos de mayor intensidad. “Desde el mediodía, se inicia la convección sobre el Oeste del Valle de Uco, Oeste del Gran Mendoza y también Malargüe, con desarrollos convectivos rápidos e inestabilidad generalizada. Tormentas importantes durante la tarde y noche, con alta probabilidad de lluvias intensas y caída de granizo, primero en Malargüe y posteriormente extendiéndose al Valle de Uco, zona Sur, y sector Oeste y Sur del Gran Mendoza. La zona Este también puede registrar tormentas hacia la noche, especialmente en su parte Sur y Oeste”, indicaron desde el organismo.

Pronóstico extendido para Mendoza: se esperan lluvias todo el fin de semana

Viernes 30 de enero

Caluroso, con nubosidad variable. Tormentas de intensidad moderada a severa, vientos moderados del noreste y granizo. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 24°C

Sábado 31 de enero

Mayormente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. Vientos moderados del sur. Lluvias y tormentas fuertes, con granizo. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 23°C

Domingo 1 de febrero

Parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura. Vientos leves del sector sur. Lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 20°C