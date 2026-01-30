Alerta naranja por tormentas y granizo en Mendoza: desde qué hora se esperan lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas elevaron a naranja el alerta por tormentas fuertes a severas en Mendoza. Se esperan lluvias abundantes, granizo y ráfagas intensas desde este viernes 30 de enero, con impacto en gran parte del territorio provincial.

Redacción ElNueve.com

La provincia de Mendoza quedó bajo una doble alerta meteorológica por tormentas de moderada a fuerte intensidad, con posibilidad de caída de granizo, actividad eléctrica intensa y abundantes precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el cambio de nivel de amarillo a naranja, mientras que Defensa Civil pidió extremar las precauciones ante el avance del frente inestable.

Según los informes oficiales, los fenómenos comenzarán a desarrollarse desde las primeras horas del viernes 30 de enero, con especial incidencia durante la tarde y la noche.

Elevaron el alerta por tormentas y granizo en Mendoza: qué zonas afectará

El alerta naranja por tormentas fuertes a severas alcanzará a amplios sectores de la provincia, entre ellos: Valle de Uco y Sur provincial.

Mientras que para el resto de la provincial rige un alerta amarilla con “probabilidad de tormentas intensas acompañada de granizo, que afectarían cordillera y precordillera del Centro y Norte provincial”, además afectará zonas de:

  • Gran Mendoza
  • Zona Este
  • Sectores de cordillera y precordillera

Desde que hora se esperan las tormentas en Mendoza 

De acuerdo al reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas, las áreas más comprometidas serán el Valle de Uco y el sur mendocino, donde se prevén los eventos de mayor intensidad. Desde el mediodía, se inicia la convección sobre el Oeste del Valle de Uco, Oeste del Gran Mendoza y también Malargüe, con desarrollos convectivos rápidos e inestabilidad generalizada. Tormentas importantes durante la tarde y noche, con alta probabilidad de lluvias intensas y caída de granizo, primero en Malargüe y posteriormente extendiéndose al Valle de Uco, zona Sur, y sector Oeste y Sur del Gran Mendoza. La zona Este también puede registrar tormentas hacia la noche, especialmente en su parte Sur y Oeste”, indicaron desde el organismo.

Pronóstico extendido para Mendoza: se esperan lluvias todo el fin de semana

Viernes 30 de enero

Caluroso, con nubosidad variable. Tormentas de intensidad moderada a severa, vientos moderados del noreste y granizo. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 36°C | Mínima: 24°C

Sábado 31 de enero

Mayormente nublado y ventoso, con descenso de la temperatura. Vientos moderados del sur. Lluvias y tormentas fuertes, con granizo. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 29°C | Mínima: 23°C

Domingo 1 de febrero

Parcialmente nublado, con ascenso de la temperatura. Vientos leves del sector sur. Lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera.
Máxima: 31°C | Mínima: 20°C

