Alerta Naranja por tormentas y granizo en la provincia: ¿a qué hora?

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que este viernes se espera fuertes tormentas en todo el territorio. Se espera que comiencen durante la tarde noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes rige una Alerta Naranja y Amarilla por fuertes tormentas en casi todo el territorio. Este fenómeno podría llegar con tormentas y posiblemente con granizo. Se daría por la tarde noche de este viernes.

¿Cómo estará este viernes 14-11-2025?

Este viernes habrá nubosidad variable con tormentas aisladas y poco cambio de la temperatura. Tormentas con granizo. Nevadas en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 16°C

¿Qué dice la Alerta Naranja por tormentas?

La Alerta Naranja señala que el área será afectada por tormentas aisladas fuertes a severas. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo de diversos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

¿A qué hora y dónde se generaría la tormenta?

La tormenta se daría en casi toda la provincia y comenzaría durante la tarde – noche de este viernes.

¿Cómo está el sábado 15-11-2025?

El sábado habrá nubosidad variable con tormentas aisladas, leve ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargue. Vientos algo fuertes del sector sur en la tarde. Posibilidad de tormentas con granizo. Nevadas en cordillera. Ingreso de frente frío.

Máxima: 32°C | Mínima: 16°C

¿Qué pasa el domingo 16-11-2025?

El domingo estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 17°C

Lunes 17-11-2025

El lunes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 13°C