Alerta Naranja por fuertes tormentas y granizo: ¿en cuáles zonas y a qué hora?

El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas para este miércoles. En la zona Este y Sur se sentirá con más fuerza y con la posibilidad de la piedra.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas para este miércoles. Ambas son por tormentas y la posibilidad de granizo. La zona Este y Sur son la que más posibilidades tiene de recibir la tormenta ya que para esa zona la señal de alarma es de color Naranja.

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que el área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

¿En cuáles zonas hay Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla se sentirá en el Valle de Uco:

Tunuyán

Tupungato

San Carlos

Malargüe

¿Qué dice la Alerta Naranja?

La Alerta Naranja señala que el área será probablemente afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

¿En qué departamentos se sentiría la Alerta Naranja?

La Alerta Naranja se sentiría en los departamentos del Este y Sur:

San Martin

Junín

Rivadavia

Santa Rosa

La Paz

General Alvear

San Rafael

¿A qué hora se producirían las tormentas?

Las tormentas se producirían durante la tarde noche de este miércoles.

¿Cómo estará este miércoles 14-01-2026?

Este miércoles estará caluroso y algo nublado con tormentas de intensidad moderada hacia la noche, vientos moderados del noreste. Probabilidad de tormentas con granizo. Zonda en Malargue. Precipitaciones en cordillera hacia la noche.

Máxima: 35°C | Mínima: 20°C

Jueves 15-01-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Tormentas en la madrugada. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 22°C

Viernes 16-01-2026

Caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Sábado 17-01-2026

Caluroso con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 22°C

Domingo 18-01-2026

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Ingreso de frente frìo.

Máxima: 30°C | Mínima: 22°C