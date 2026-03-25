Alerta Internacional: detuvieron en Luján de Cuyo a un hombre acusado de producir y difundir material de abuso sexual infantil

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo del fiscal Flavio D’Amore, llevó adelante un operativo que culminó con la detención de un hombre en Luján de Cuyo, acusado de producción y difusión de material de abuso sexual infantil.

La intervención se originó el pasado viernes, tras el ingreso de una denuncia internacional realizada por Google y la Red 24/7, un sistema que articula alertas urgentes vinculadas a este tipo de delitos. El aviso fue emitido desde Estados Unidos y permitió activar de inmediato el protocolo de investigación.

Según informaron fuentes judiciales, en un lapso de apenas tres horas el fiscal, integrante de la red de fiscales 24/7, logró identificar al presunto responsable y ordenar su aprehensión. En paralelo, se dispusieron todas las medidas necesarias para garantizar la protección y el resguardo de la víctima, en cumplimiento de la legislación vigente.

Durante el allanamiento en el domicilio del sospechoso se secuestró material vinculado a los delitos investigados, lo que refuerza la acusación en su contra.

Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que la rápida resolución del caso fue posible gracias al trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Google y la Red 24/7, lo que permitió localizar y detener al acusado en un tiempo reducido.

El hombre permanece detenido en la Penitenciaría Provincial mientras avanza la investigación. En tanto, ya fue imputado por los delitos de producción de material de abuso y/o explotación sexual de menores agravado por tratarse de una víctima menor de 13 años (dos hechos), tenencia de material de abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años (un hecho) y abuso sexual gravemente ultrajante, también agravado por la convivencia (un hecho), todo en concurso real.

De acuerdo con la causa, todos los hechos habrían sido cometidos contra una misma víctima, una menor de 13 años.