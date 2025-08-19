Alerta en Mendoza por la fuga de tres presos peligrosos en Chile: qué dice Gendarmería Nacional

Los internos escaparon del penal de Valparaíso tras un plan digno de película. Entre ellos, un condenado por asesinar a un carabinero. Las autoridades argentinas reforzaron controles y analizan posibles rutas de ingreso.

La Provincia de Mendoza se encuentra en estado de alerta tras la fuga de tres presos de alta peligrosidad en el penal de Valparaíso, Chile. Las autoridades argentinas evalúan la situación, aunque desde Gendarmería consideran poco probable que los delincuentes intenten cruzar hacia Mendoza.

Tres presos peligrosos escaparon del Complejo Penitenciario de Valparaíso en una maniobra que sorprendió incluso a las autoridades chilenas. Entre los evadidos se encuentra Juan González, condenado a prisión perpetua por el asesinato de un carabinero en 2022, lo que eleva la preocupación por la gravedad del caso.

Los otros dos prófugos son Jairo González, con condena perpetua por robo con homicidio, y Claudio Fornes, imputado por el mismo delito. Según explicaron desde la Gendarmería chilena, los internos escalaron desde sus celdas, cortaron barrotes y alcanzaron un sector elevado del módulo 105. Desde allí, con ayuda externa, tensaron una cuerda lanzada desde el exterior y, amparados por la niebla, se deslizaron hasta superar el muro perimetral.

El escape encendió alarmas en la provincia de Mendoza, por la posibilidad de que los fugitivos intentaran ingresar a la Argentina a través del Paso Internacional Cristo Redentor. Sin embargo, fuentes de Gendarmería Nacional advirtieron que esa hipótesis es poco probable.

“En el Cristo Redentor los camiones pasan por escáner y los vehículos se revisan uno por uno. Es muy difícil que intenten cruzar por un paso tan controlado”, remarcaron. Además, recordaron que las bajas temperaturas y el cierre frecuente de los pasos fronterizos complican aún más esa opción.

La Policía de Mendoza recibió la información con las identidades y fotografías de los tres prófugos, aunque por ahora se mantienen los controles fronterizos habituales. El caso sigue bajo análisis y coordinación entre fuerzas de seguridad chilenas y argentinas.