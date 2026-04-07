Alerta en Guaymallén: advierten por una nueva estafa con multas de tránsito falsas: cómo identificarlas

El municipio de Guaymallén alertó por una nueva modalidad de estafa con multas de tránsito falsas, detectada en vehículos estacionados, que utiliza volantes y falsos canales de pago para engañar a conductores.

Una nueva modalidad de estafa en Mendoza generó preocupación en el departamento de Guaymallén, donde desde la municipalidad detectaron la colocación de multas de tránsito falsas en vehículos estacionados. La maniobra fue identificada por el Juzgado Administrativo de Tránsito tras registrarse los primeros casos en el barrio Santa Ana.

Cómo es la estafa con multas de tránsito falsas

Según detallaron fuentes municipales, el mecanismo consiste en dejar un volante en el parabrisas del vehículo con datos falsos. En ese papel, los estafadores incluyen un número de celular, generalmente para contacto por WhatsApp, y enlaces a formularios que no pertenecen al municipio.

Además, junto al volante aparece una supuesta infracción escrita a mano con birome, un detalle que no coincide con los procedimientos oficiales.

Las autoridades explicaron que esta maniobra suele darse cuando el conductor no se encuentra en el lugar, lo que facilita el engaño al momento de regresar al vehículo y encontrar la presunta multa. Desde la comuna informaron que se trata de un engaño que busca aprovecharse de conductores desprevenidos mediante documentación apócrifa y canales de pago inexistentes.

Qué dice la Municipalidad de Guaymallén

Desde la Municipalidad de Guaymallén remarcaron que los agentes de tránsito no utilizan volantes para notificar infracciones. Por el contrario, las multas reales se confeccionan de manera digital y se entregan mediante un ticket impreso desde una terminal móvil, similar a los dispositivos de cobro utilizados en comercios.

Este es el único formato válido de notificación en la vía pública. Asimismo, el municipio advirtió que no existen pagos de multas por WhatsApp ni a través de links o formularios externos. Cualquier comunicación que proponga este tipo de modalidad debe considerarse una estafa.

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Ante una infracción real, los vecinos deben canalizar cualquier trámite únicamente por las vías oficiales. Para realizar descargos, pagos voluntarios o gestiones vinculadas a multas, los conductores deben dirigirse personalmente al Juzgado Administrativo de Tránsito, ubicado en Bandera de Los Andes 350, en San José.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Frente a esta situación, el municipio pidió extremar precauciones y seguir una serie de recomendaciones clave: