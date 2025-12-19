Alerta en Godoy Cruz por una banda de murciélagos: ¿Qué precauciones hay que tener?

Vecinos de Godoy Cruz quedaron sorprendidos por la intensa actividad de murciélagos que salen al atardecer desde la antigua bodega Tomba. Aunque las imágenes generaron inquietud, especialistas en biodiversidad aseguran que se trata de un fenómeno habitual, controlado y beneficioso para el ambiente.

La presencia de una numerosa colonia de murciélagos en Godoy Cruz llamó la atención en los últimos días, especialmente en inmediaciones de la vieja bodega Tomba, donde al caer la tarde se observa un llamativo vuelo colectivo de estos mamíferos. Desde la Dirección de Fauna, especialistas confirmaron que se trata de un comportamiento natural y recurrente, que se repite desde hace varios años en ese sector del Gran Mendoza. Los murciélagos utilizan edificaciones antiguas y semiabandonadas como refugio diurno y salen en grupo al anochecer para alimentarse.

Los profesionales explicaron que los murciélagos que habitan la zona son insectívoros, lo que significa que se alimentan principalmente de mosquitos y otros insectos. Por ese motivo, su presencia es considerada un indicador de salud ambiental y un aporte clave al equilibrio del ecosistema urbano, especialmente en épocas donde preocupa la proliferación de insectos transmisores de enfermedades.

“El vuelo en grandes grupos no implica peligro para las personas. No atacan, no descienden hacia la gente ni interfieren con la circulación”, aclararon desde el área de Fauna de la Municipalidad de Godoy Cruz. Además, remarcaron que la probabilidad de transmisión de rabia es extremadamente baja, siempre y cuando se evite el contacto directo.

Qué hacer ante la presencia de murciélagos

Ante la inquietud vecinal, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones preventivas:

No tocar ni manipular murciélagos, especialmente si se los ve heridos o inmóviles.

En caso de que uno ingrese a una vivienda, abrir puertas y ventanas , apagar las luces y permitir que salga solo.

Vacunar a perros y gatos contra la rabia , como medida sanitaria básica.

Si se detecta un ejemplar herido o que no puede volar, dar aviso a Fauna o al 911, para que intervenga personal capacitado.

Desde el Municipio de Godoy Cruz, en conjunto con la Provincia, confirmaron que la colonia está monitoreada desde hace tiempo y que no representa un riesgo sanitario. Por el contrario, destacaron el rol positivo de estos animales en el control biológico de insectos.