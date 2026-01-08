Alerta Amarilla y Naranja por tormentas: ¿hasta qué hora lloverá y cuáles son las zonas más complicadas?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta por tormentas en toda la provincia. La Zona Este y Sur están con Naranja. Durarían hasta la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente dos alertas meteorológicas para la provincia. Una Amarilla que abarca el Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe y otra Naranja con el Este y Sur de la provincia. En esta nota todo lo que tenés que saber para enfrentar este día atípico en enero de Mendoza.

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

¿En qué zonas rige la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla rige para los departamentos de:

Las Heras

Ciudad

Godoy Cruz

Guaymallén

Maipú

Luján de Cuyo

Tunuyán

Tupungato San Carlos

Malargüe

En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

¿Hasta que hora durarían las lluvias?

Las lluvias se extenderían hasta la tarde en estos departamentos.

¿Qué dice la Alerta Naranja por tormentas?

La Alerta Naranja señala que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos. También pueden incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

Alerta Naranja por tormentas: ¿qué zonas incluye?

La Alerta Naranja incluye:

Lavalle

San Martin

Rivadavia

Junín

Santa Rosa

La Paz

General Alvear

San Rafael

¿Hasta qué hora durará está Alerta?

Según el SMN durará hasta la tarde de este jueves

¿Cómo estará este jueves 08-01-2026?

Este jueves estará mayormente nublado con lluvias y tormentas, marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 19°C

Viernes 09-01-2026

Este viernes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera. Mejoran las condiciones meteorológicas.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C

Sábado 10-01-2026

El sábado estará caluroso con nubosidad variable, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Domingo 11-01-2026

El domingo muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 37°C | Mínima: 21°C

Lunes 12-01-2026

Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 38°C | Mínima: 23°C

Martes 13-01-2026

Inestable con nubosidad variable y descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Ingreso de frente frío.

Máxima: 33°C Mínima: 23°C