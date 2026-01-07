Alerta Amarilla: se trasladó la tormenta con granizo ¿a qué zonas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuarán las fuertes lluvias en la provincia. Todo lo que tenés que saber para estar preparado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles continuarán la fuertes tormentas con posibilidad de granizo en la provincia. Esta vez, el temporal se sentiría en el Valle de Uco y Sur de la provincia.

Se estima que las tormentas aparezcan durante la tarde noche de este miércoles.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas?

La Alerta Amarilla señala que Mendoza será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

¿Cómo estará este miércoles 07-01-2026?

Este miércoles habrá nubosidad variable con tormentas de intensidad moderada a severa a partir de la tade, ascenso de la temperatura, vientos moderados del dirección variable. Tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 34°C | Mínima: 20°C

Jueves 08-01-2026

El jueves estará mayormente nublado con lluvias y tormentas, marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 19°C

Viernes 09-01-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Parcial nublado en cordillera. Mejoran las condiciones meteorológicas.

Máxima: 32°C | Mínima: 17°C

Sábado 10-01-2026

Caluroso con nubosidad variable, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 19°C

Domingo 11-01-2026

Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 37°C | Mínima: 21°C

Lunes 12-01-2026

Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 38°C | Mínima: 23°C

Martes 13-01-2026

Inestable con nubosidad variable y descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Ingreso de frente frío.

Máxima: 33°C | Mínima: 23°C