Alerta Amarilla por Zonda este jueves: ¿qué pasa en tu zona?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por viento caliente en casa toda la provincia. Soplarían vientos de hasta 80 kilómetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este jueves viviremos una jornada calurosa y con viento Zonda, el cuál se sentiría en casi toda la provincia y con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por viento Zonda?

La Alerta Amarilla señala que el área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 50 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Durante la mañana, se espera viento Zonda a partir de las 07:00, afectando toda la cordillera, especialmente la cordillera Sur. Desde las 08:00 alcanzará la zona de Malargüe y progresivamente el Sur del Valle de Uco, extendiéndose a todo el Valle de Uco en su parte Oeste y manteniéndose hasta aproximadamente las 20:00.

En forma simultánea, a partir de las 10:00 se registra ingreso de viento sur, con velocidades promedio de 50 kilómetros por hora, iniciando en el Sur provincial y alcanzando zona Norte y Este alrededor de las 13:00. Este viento del sur permanecerá activo hasta las 02:00 del viernes.

El fenómeno también afectará a las provincias vecinas de San Juan y San Luis desde el mediodía, extendiéndose de Sur a Norte con similar intensidad.

¿Cómo estará este jueves 20-11-2025?

Este jueves habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Zonda en precordillera y Malargue. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera con precipitaciones.

Máxima: 35°C | Mínima: 17°C

Viernes 21-11-2025

Nubosidad variable con descenso de la temperatura, vientos leves del sudeste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Sábado 22-11-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 16°C

Domingo 23-11-2025

Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Inestable en cordillera.

Máxima: 35°C | Mínima: 16°C

Lunes 24-11-2025

Caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 18°C

Martes 25-11-2025

Caluroso y algo nublado, vientos leves del sudeste. Tormentas hacia la noche. Inestable en cordillera.

Máxima: 36°C | Mínima: 19°C