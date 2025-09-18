Alerta amarilla por Zonda en Mendoza: ¿cuáles son las zonas afectadas?

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por viento Zonda en sectores de la provincia. Se esperan altas temperaturas para hoy y lluvias para los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por Zonda que impactará sobre todo la cordillera sur, Malargüe y sectores del Valle de Uco.

Se prevén ráfagas que pueden reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de incendios; se recomienda extremar precauciones.

Pronóstico del tiempo extendido

Jueves

Nubosidad variable.

Vientos que rotarán del sur al noreste; por la noche hay probabilidad de tormentas aisladas en zonas como San Rafael y General Alvear.

Alerta amarilla por Zonda en Malargüe.

La máxima llegaría a los 30°C y la mínima fue de 14°C.

Viernes

Descenso de la temperatura con vientos del sur, moderados a fuertes.

Condición inestable en la cordillera, con posibilidad de nevadas en altura.

La máxima podría llegar a los 22°C mientras que la mínima sería de 15°C.

Sábado

Cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sur.

Se esperan tormentas aisladas en el llano y nevadas en la cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 12°C

Domingo

Jornada más fresca y algo inestable.

Nubosidad variable, posibilidad de tormentas aisladas y nevadas en zona cordillerana. Vientos del sur presentes.

Máxima: 19°C | Mínima: 7°C