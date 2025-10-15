Alerta Amarilla por Zonda: ¿a qué hora y en cuáles lugares?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles soplará viento Zonda en varios puntos de la provincia. En la noche bajará la temperatura.

Este miércoles espera la provincia otra jornada de intenso viento Zonda. Las ráfagas podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora y la temperatura subir hasta los 32 grados. Por la noche, soplaría viento del Sur lo que haría descender notablemente la temperatura.

¿Cómo estará este miércoles 15-10-2025?

Este miércoles estará algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Zonda en precordillera y sectores del llano. Inestable hacia la noche. Ingreso de frente frío.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por Zonda?

La Alerta Amarilla por Zonda señala que la provincia será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 kilómetros por hora con ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora.

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.

Por la noche viento frío del sur

El SMN señaló que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Máxima: 32°C | Mínima: 11°C

Jueves 16-10-2025

El jueves estará algo nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C

Viernes 17-10-2025

Tiempo bueno con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 10°C

Sábado 18-10-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 12°C

Domingo 19-10-2025

Algo nublado e inestable con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 32°C | Mínima: 13°C