Alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza: las zonas afectadas y cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por viento Zonda para este viernes 10 de octubre. El fenómeno afectará principalmente el sur provincial y sectores de precordillera. Se esperan ráfagas de hasta 70 km/h y un leve descenso de temperatura.

El viento Zonda vuelve a ser protagonista en Mendoza. Para este viernes 10 de octubre, jornada que coincide con el feriado trasladado por el Día de la Diversidad Cultural, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que abarca gran parte del territorio provincial.

Según el reporte, el fenómeno afectará con mayor intensidad el departamento de Malargüe, el sur del Valle de Uco, y zonas de precordillera en Luján de Cuyo y Las Heras. Las ráfagas podrían alcanzar velocidades de entre 35 y 70 kilómetros por hora, acompañadas de aumento de la temperatura y baja humedad relativa, condiciones típicas del Zonda que podrían complicar la visibilidad y generar molestias en la población.

De acuerdo con Defensa Civil, el fenómeno comenzará a sentirse con fuerza durante la tarde, entre las 15 y las 20, aunque no se espera que baje al llano, como ocurrió el fin de semana anterior. Hacia la noche, el pronóstico prevé el ingreso de viento sur que traerá algo de alivio térmico, principalmente en el sur y noreste provincial.

El parte de la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica que este viernes se mantendrá algo nublado, con poco cambio en la temperatura y vientos moderados del sector sur, alcanzando una máxima cercana a los 30°C.

Cuál es el pronóstico para Mendoza este fin de semana largo

Sábado 11 de octubre

Sin embargo, el Zonda volverá a repetirse el sábado. Parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Tormentas aisladas. Nevadas en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Domingo 12 de octubre

Para el domingo, se espera una jornada más estable y agradable en el Gran Mendoza. Tiempo bueno con descenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 10°C