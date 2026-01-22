Alerta amarilla por tormentas y granizo en Mendoza: siguen las lluvias y el calor extremo este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla por tormentas en gran parte de Mendoza para este jueves 22 de enero. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por tormentas para este jueves en amplias zonas de la provincia de Mendoza, donde se prevé una jornada calurosa e inestable, con lluvias que podrían registrarse desde la tarde y extenderse durante varias horas.

Según el Sistema de Alerta Temprana, la advertencia alcanza al Gran Mendoza, Valle de Uco, San Rafael y General Alvear. En estos departamentos podrían desarrollarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por granizo ocasional, abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento. Desde el organismo nacional indicaron que los valores de precipitación acumulada oscilarían entre 20 y 40 milímetros.

La provincia viene atravesando desde el lunes una seguidilla de temperaturas altas, con máximas elevadas que seguirán presentes pese a la inestabilidad. Para este jueves, el pronóstico oficial anticipa una temperatura mínima de 23 °C y una máxima cercana a los 36 °C.

El pronóstico del tiempo en Mendoza

De acuerdo con Contingencias Climáticas, el jueves se presentará caluroso e inestable, con cielo despejado durante la mañana. A partir de las 15:00 comienza la convección en el Oeste del Gran Mendoza y simultáneamente en el Oeste de la zona Sur. Posteriormente, las tormentas se extenderán hacia el Valle de Uco. Se esperan tormentas moderadas a intensas en la zona Sur, con probabilidad de granizo.

Qué se espera para el viernes

Para el viernes 23 de enero, indicaron cielo despejado durante la mañana. Desde las 13:00, desarrollo de tormentas en el Oeste del Valle de Uco y Oeste del Gran Mendoza. Hacia las 16:00, convección inicial en Malargüe y la zona Sur, con probabilidad de granizo. En horas de la noche, las tormentas se extenderán a todo el Valle de Uco. No se descarta la caída de granizo en sectores del Sur. La máxima rondará los 35 °C y la mínima será de 23 °C.