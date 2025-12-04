Alerta Amarilla por tormentas y actividad eléctrica: ¿a qué hora?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves habrá fuertes tormentas con actividad eléctrica en el Gran Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por fuertes tormentas con actividad eléctrica para este jueves 4 de diciembre. La máxima para hoy y los próximos días se mantiene en los 36 o 37 grados.

¿En qué zonas habrá Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla se dará en el área del Gran Mendoza, incluyendo el oeste de Las Heras

¿Cuándo se producirían las tormentas de este jueves?

Las tormentas comenzarían por la tarde del jueves, es decir, alrededor de las 18.

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amamirlla señala que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual. Se espera que los mayores acumulados de precipitación sean hacia la tarde/noche del día sábado 6 de noviembre. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

¿Cómo estará este jueves 04-12-2025? Este jueves estará caluroso y algo nublado, tormentas aisladas hacia la noche. Máxima: 38°C | Mínima: 22°C

Viernes 05-12-2025 Caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche. Máxima: 36°C | Mínima: 23°C