Alerta Amarilla por tormentas severas este viernes: ¿dónde y cuándo?

El Servicio Meteorológico Nacional retomó otra Alerta Amarilla por tormentas y la posibilidad de granizo en la provincia. Se daría en el Sur y Valle de Uco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una Alerta Amarilla por la posibilidad de tormentas en algunos sectores de la provincia.

¿Qué dice la Alerta Amarilla para Mendoza?

La Alerta Amarilla señala que Mendoza será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, que pueden ser superados de manera local.

¿Dónde podrían ser las tormentas?

Las tormentas podrían darse en el Sur, Este, Valle de Uco y no se descarta el Gran Mendoza.

¿A qué hora serían las tormentas?

Las tormentas serían por la tarde noche.

¿Cómo estará este viernes 13-03-2026?

Este viernes estará parcialmente nublado con tormentas y poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Probabilidad de tormentas severas afectando el sur y este provincial. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 17°C

Sábado 14-03-2026

El sábado estará algo nublado con precipitaciones en la madrugada y descenso de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 16°C

Domingo 15-03-2026

El domingo habrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 16°C

Lunes 16-03-2026

Parcialmente nublado con tormentas en la madrugada y descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 26°C | Mínima: 17°C

Martes 17-03-2026

Parcialmente nublado con tormentas y descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 24°C | Mínima: 15°C