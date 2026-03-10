Alerta Amarilla por tormentas para este martes: ¿cuándo y dónde?

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir una alerta por tormentas para la provincia. Puede haber actividad eléctrica y granizo.

Luego de las intensas lluvias del fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) retomó con otra Alerta Amarilla. Está vez, afectaría a la zona Este.

¿Qué señala la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que el área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y, principalmente, abundantes lluvias en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 35 y 55 milímetros, que pueden ser superados de manera local.

¿Cómo estará este martes 10-03-2026?

Este martes habrá nubosidad variable con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 14°C

Miércoles 11-03-2026

Nubosidad variable con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 16°C

Jueves 12-03-2026

Parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del este. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Viernes 13-03-2026

Parcialmente nublado con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del este.

Máxima: 28°C | Mínima: 15°C

Sábado 14-03-2026

Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del sudeste.

Máxima: 29°C | Mínima: 15°C