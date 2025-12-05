Alerta Amarilla por tormentas fuertes y granizo en el Gran Mendoza: ¿a qué hora?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes hay una alerta por lluvias con la posibilidad de granizo. Afectará a todo el Gran Mendoza y parte del Este.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Amarilla por fuertes tormentas con la posibilidad de granizo para el Gran Mendoza.

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

¿En cuáles zonas se producirán las tormentas?

Las tormentas se darán en los departamentos de:

Ciudad

Godoy Cruz

Guaymallén

Maipú

Las Heras

Lavalle

San Martín

La Paz

Santa Rosa

¿A qué hora se producirán las tormentas?

Las tormentas se producirán durante la noche de este viernes.

¿Cómo estará este viernes 05-12-2025?

Este viernes estará caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 23°C

Sábado 06-12-2025

Parcialmente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, tiempo ventoso. Tormentas con granizo. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 21°C

Domingo 07-12-2025

Parcialmente nublado con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura, tiempo ventoso. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Lunes 08-12-2025

Mejoran las condiciones meteorológicas. Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Martes 09-12-2025

Algo nublado con ascenso de la temperatura, inestable el sur provincial.

Máxima: 34°C | Mínima: 16°C