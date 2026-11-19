El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por tormentas para distintos sectores de Mendoza. Se esperan lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas de viento. El pronóstico anticipa que las primeras tormentas podrían comenzar durante la mañana y extenderse hasta la noche.

Mendoza tendrá este jueves 19 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad, con tormentas de distinta intensidad en varios departamentos de la provincia. El pronóstico advierte sobre la posibilidad de precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica y caída de granizo.

Según el reporte meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional, las tormentas podrían comenzar alrededor de las 10 y avanzar durante el día por diferentes sectores de Mendoza.

¿Qué zonas de Mendoza están bajo Alerta Amarilla?

La advertencia alcanza a los siguientes sectores:

La Paz.

Lavalle.

San Martín.

Santa Rosa.

General Alvear.

Zona baja de San Rafael.

Zona baja de Malargüe.

De acuerdo con el pronóstico, durante la tarde se esperan tormentas de intensidad moderada en General Alvear, San Rafael y la zona Este. Hacia la noche, las precipitaciones podrían avanzar sobre la zona Norte y el Valle de Uco.

Además, se prevé la presencia de viento Zonda en la precordillera y Malargüe durante la tarde, mientras que también se esperan precipitaciones en la cordillera.

¿Qué puede pasar durante las tormentas?

El alerta advierte que algunas tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por:

Abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Caída ocasional de granizo.

Frecuente actividad eléctrica.

Ráfagas de viento.

Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 15 y 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera localizada.

Cómo estará el tiempo en Mendoza durante los próximos días

El pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa temperaturas variables para el resto de la semana y el comienzo de la próxima.

Jueves 19 de noviembre: nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Vientos moderados a algo fuertes del sector sur hacia la noche. Tormentas en el sur y este provincial y precipitaciones débiles en cordillera.

Máxima: 30°C | Mínima: 15°C

Viernes 20 de noviembre: parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este. Precipitaciones débiles en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 14°C

Sábado 21 de noviembre: nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector norte. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 33°C | Mínima: 16°C

Domingo 22 de noviembre: nubosidad variable con descenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

Máxima: 27°C | Mínima: 17°C

Lunes 23 de noviembre: nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

Máxima: 32°C | Mínima: 19°C