Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: las zonas donde podría caer granizo

Durante la tarde de este jueves, la Dirección de Defensa Civil emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en distintas zonas de Mendoza, con la posibilidad de granizo y la continuidad del mal tiempo durante la madrugada del viernes.

Durante la tarde de este jueves, Defensa Civil actualizó el panorama climático y mantuvo el alerta amarilla debido a las condiciones de inestabilidad en buena parte del territorio provincial.

¿Qué dice la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla señala que esa área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Las zonas afectadas

Según informó el organismo, las tormentas están afectando principalmente el Este de Las Heras, Lavalle, la zona Este, el Valle de Uco y el Sur mendocino. No descarta la caída de granizo.

Además, detalló que la actividad eléctrica y las lluvias podrían extenderse hasta la madrugada del viernes 28 de noviembre, por lo que pidieron a la población mantener precaución, especialmente quienes deben circular por rutas o caminos rurales.