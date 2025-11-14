Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: ¿cómo estará el fin de semana?

Mendoza permanece bajo alerta amarilla por tormentas, con riesgo de granizo, viento Zonda e inestabilidad marcada durante el fin de semana. El sábado tendrá una máxima de 32°C y el ingreso de un frente frío.

Mendoza vuelve a quedar bajo una alerta amarilla por tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en un fin de semana marcado por la inestabilidad, el ingreso de un frente frío y la probabilidad de granizo en varios puntos de la provincia. El panorama combina calor, viento y fenómenos severos que podrían extenderse hasta la madrugada del domingo.

El meteorólogo Fernando Jara explicó que este viernes el mayor riesgo se concentra entre las 17 y las 18 horas, cuando podría comenzar a formarse actividad eléctrica en el Este mendocino, avanzando luego hacia el Gran Mendoza.

“Los núcleos más fuertes van a extenderse hasta la madrugada, cerca de las 3 o 4 de la mañana. Recién ahí la intensidad empezará a disminuir”, detalló el especialista.

Pese a la mejora parcial del sábado por la mañana, la llegada del frente frío volverá a activar tormentas hacia la noche, generando un nuevo periodo de inestabilidad.

Cómo estará el clima el fin de semana en Mendoza

sábado 15 de noviembre

El sábado arrancará con nubosidad variable y una máxima estimada en 32°C, pero las condiciones cambiarán rápidamente con el correr de las horas. Habrá viento Zonda en la precordillera y en zonas de Malargüe, lo que elevará aún más la temperatura y generará un ambiente propenso a desarrollos convectivos.

Según el pronóstico del SMN, durante la tarde y la noche se podrían formar tormentas intensas, con ráfagas del sector sur y posibilidad de granizo en buena parte del territorio provincial. El ingreso de un frente frío terminará provocando un marcado descenso en la temperatura hacia la noche.

Domingo 16 de noviembre

El domingo comenzará inestable, con tormentas y viento del sur durante la mañana. Hacia el mediodía las condiciones empezarán a mejorar, pero el cambio de masa de aire dejará una temperatura más baja respecto a los días previos. Desde Contingencias climáticas adelantaron que estará “Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera”. Máxima de 25 °C y una mínima que llegaría a los 17 °C.

La semana próxima vuelve el calor

Aunque el fin de semana tendrá vaivenes, la próxima semana volverá a instalarse el calor intenso. Entre lunes y martes, las máximas podrían ubicarse entre 33 y 35 grados, con humedad elevada y la chance de tormentas aisladas por las tardes y noches.