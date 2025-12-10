Alerta Amarilla por tormentas con granizo: ¿dónde?

Defensa Civil anunció que podrían darse tormentas en zonas del Valle de Uco y del Este de la provincia.

Defensa Civil Mendoza anunció que para este miércoles puede haber tormentas en sectores de la provincia. En ese sentido el organismo pronosticó circulación de viento leve desde el norte, afectando zona Sur y Valle de Uco entre las 13 y las 20.

Se prevé la presencia de viento Zonda, en forma leve, en precordillera Sur, Malargüe y Sur de Malargüe, entre las 15 y las 20.

Posteriormente, a las 21:00, ingreso de viento desde el sur en el sector Sur de la Provincia, alcanzando la zona Norte y Este cerca de la medianoche, extendiéndose hasta las 04:00 aproximadamente, con intensidad leve.

¿Dónde podrían darse las tormentas?

Cielo despejado durante la mañana. A partir de las 15, cielo seminublado en zona Sur, con inicio de convección en el Oeste del Gran Mendoza y zona Sur.

Durante la noche o madrugada del Jueves, las tormentas podrían extenderse hacia el Valle de Uco y zona Este.

No se descarta la caída de granizo en la zona Sur, especialmente en la tarde de hoy.

¿Cómo estará este miércoles 10-12-2025?

Este miércoles estará caluroso y algo nublado, tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del noreste.

Máxima: 34°C | Mínima: 19°C

Jueves 11-12-2025

El jueves estará parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste, lluvias y tormentas.

Máxima: 30°C | Mínima: 20°C

Viernes 12-12-2025

Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Mejoran las condiciones meteorològicas.

Máxima: 34°C | Mínima: 17°C

Sábado 13-12-2025

Caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 33°C | Mínima: 20°C

Domingo 14-12-2025

Inestable con nubosidad variable, vientos moderados del sudeste.

Máxima: 32°C | Mínima: 18°C