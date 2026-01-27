Alerta amarilla por lluvias y posible granizo en Mendoza: desde qué hora se esperan tormentas este martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas, que comenzará a regir desde la tarde y podría incluir caída de granizo en distintas zonas de Mendoza.

Luego de un breve respiro en el inicio de la semana, este martes regresa el mal tiempo a Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas, mientras que Contingencias Climáticas anticipó una jornada calurosa, con nubosidad variable y precipitaciones aisladas hacia la segunda mitad del día.

El aviso meteorológico llega tras un fin de semana marcado por fuertes tormentas y granizo, que dejaron 437 intervenciones registradas por Defensa Civil en distintos puntos de la provincia.

Desde qué hora rige la alerta por tormentas para Mendoza

Según el SMN, la alerta amarilla comenzará a afectar desde la tarde de este martes al oeste del Gran Mendoza, el Valle de Uco, el oeste de San Rafael y Malargüe. Con el correr de las horas, el fenómeno se desplazará hacia la zona Este, con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Desde los organismos oficiales advirtieron que los eventos podrían presentarse de manera localizada, pero con fuerte intensidad en cortos períodos de tiempo.

El pronóstico del tiempo para Mendoza

De acuerdo al reporte de Contingencias Climáticas, se espera una jornada calurosa e inestable, nubosidad variable, viento leve circulación del Este y tormentas aisladas desde la tarde. Temperatura mínima de 20°C. Temperatura máxima: 32°C.

¿Cómo sigue el tiempo el miércoles?

Para el miércoles, el pronóstico anticipa un escenario similar, con altas temperaturas, cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas. La mínima será de 21°C y la máxima podría alcanzar los 35°C, manteniendo el riesgo de inestabilidad en gran parte del territorio provincial.

Cómo está hoy el Paso a Chile

En cuanto a aquellos mendocinos que quieran viajar a Chile, el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Sin embargo, las autoridades recomendaron consultar el estado del paso antes de viajar, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.

Por su parte, el Paso Pehuenche, que conecta el sur de Mendoza con la región del Maule en Chile, también está habilitado, con los siguientes horarios: