Alerta Amarilla por lluvia y granizo en Mendoza: ¿a qué hora y en cuáles zonas?

El departamento de Defensa Civil señaló que soplará viento y podría haber tormentas en la provincia. Sería por la tarde noche de este martes y madrugada del miércoles.

Defensa Civil Mendoza señaló que luego del viento Zonda, para este martes podría caer lluvias aisladas. Sería para la tarde noche de este martes y la madrugada del miércoles. La temperatura se mantendrá en valores cercanos a los 30 grados en lo que resta de la semana.

¿Cómo estará este martes 21-10-2025?

Este martes está con nubosidad variable con poco cambio de la temperatura. Tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 16°C

Este martes habrá circulación de viento sur desde las 08 afectando inicialmente zona Sur, llegando al Norte-Este y Gran Mendoza hacia las 11:00. El viento será leve durante la mañana y tarde, intensificándose a partir de las 19:00-20:00, con velocidades de 45 km/h, especialmente en zona Este, prolongándose hasta las 04:00.

Viento Zonda leve en Malargüe, Sur de Malargüe y Sur del Valle de Uco, desde el mediodía hasta las 19:00, con velocidades promedio de 35 km/h a partir de las 13:00-14:00.

¿A qué hora podría llover?

El cielo estará seminublado al amanecer en zona Sur. A partir de las 18:00, nubosidad en zona Este. Desarrollo de convección desde las 19:00-20:00 en zona Este, extendiéndose hacia Norte del Valle de Uco, Luján, Maipú y Gran Mendoza. Tormentas con lluvias moderadas a intensas. No se descarta la caída de granizo pequeño. Las tormentas se prolongarían hasta las 04:00.

Miércoles 22-10-2025

Algo nublado con descenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 29°C | Mínima: 14°C

Jueves 23-10-2025

Nubosidad variable con leve ascenso de la temperatura, vientos del noreste. Tormentas aisladas hacia la noche. Algo nublado en cordillera.

Máxima: 31°C | Mínima: 15°C

Viernes 24-10-2025

Parcialmente nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 13°C

Sábado 25-10-2025

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, inestable hacia la noche.

Máxima: 28°C | Mínima: 12°C