Alerta Amarilla por frío extremo en Mendoza y llega el viento polar: ¿cuánto baja la temperatura?

Este martes está realmente gélido en Mendoza, con mínimas de 0 grados y a la espera del viento del Sur que bajará la máxima de 16 a 7.

Si el invierno hasta ahora te pareció frío, este martes vas a tener que agarrar todas las frazadas disponibles porque se viene una semana muy dura por la entrada del aire polar. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la provincia ya se encuentra con temperaturas bajísimas y con la llegada de la masa polar, bajará aún más la temperatura.

Alerta Amarilla por frío extremo

Con estos números, Mendoza tiene una merma de la temperatura de unos 10 grados en la máxima y con una Alerta Amarilla, es decir que pueden estar en riesgo los niños y ancianos.

¿Cómo estará este martes 30-06-2026?

Este martes habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura y heladas parciales, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 16°C | Mínima: 0°C

Miércoles 01-07-2026

El miércoles estará mayormente nublado y frío con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Nevadas en cordillera y sectores de precordillera. Ingreso de masa de aire polar.

Máxima: 7°C | Mínima: 1°C

Jueves 02-07-2026

Mayormente nublado y frío con precipitaciones, poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector norte. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 6°C | Mínima: 1°C

Viernes 03-07-2026

Parcialmente nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. Nevadas en cordillera.

Máxima: 8°C | Mínima: 2°C

Sábado 04-07-2026

Nubosidad variable con ascenso de la temperatura y heladas, vientos del noreste. Inestable en la mañana en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: -2°C