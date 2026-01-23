Alerta amarilla por calor y tormentas en Mendoza: así estará el tiempo durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla para Mendoza ante un escenario marcado por temperaturas muy elevadas y condiciones de inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas que podrían registrarse en distintos momentos del fin de semana.

El pronóstico anticipa días calurosos, con cielo variable y una amenaza constante de tormentas, especialmente hacia la tarde y la noche. Además, se prevén precipitaciones en la zona de cordillera, donde las condiciones también serán inestables.

Viernes: calor intenso y tormentas aisladas

Para este viernes 23 de enero, la jornada comenzó con cielo parcialmente nublado y un leve ascenso de la temperatura respecto de los días anteriores. Desde temprano, el ambiente se presentará cálido, con una sensación térmica elevada.

Los vientos moderados del sector sur aportarán un leve alivio, aunque no serán suficientes para mitigar el calor. Hacia la tarde o la noche, se espera la formación de tormentas aisladas. La temperatura máxima alcanzará los 36°C, mientras que la mínima rondará los 23°C.

El pronóstico del tiempo para Mendoza

El sábado 24 de enero estará marcado por una mayor inestabilidad. Se espera un día caluroso, con nubosidad variable, lo que anticipa condiciones favorables para el desarrollo de fenómenos meteorológicos.

Durante gran parte del día podrían registrarse precipitaciones aisladas, aunque el mayor riesgo se concentra hacia la noche, cuando aumentará la probabilidad de tormentas intensas. En cordillera, se prevén precipitaciones importantes. La máxima será de 35 °C y la mínima descenderá a 20 °C.

El domingo 25 de enero se mantendrá el tiempo caluroso, con cielo parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura. Los vientos del noreste dominarán la jornada y no se descarta la aparición de tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia. La temperatura oscilará entre una máxima de 35 °C y una mínima de 22 °C, mientras que en alta montaña continuarán las precipitaciones en cordillera.