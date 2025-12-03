Alerta Amarilla por calor extremo este miércoles: ¿en cuáles lugares?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que a partir de este miércoles se vienen días muy calurosos. Las máximas rondarán los 38 grados y en zonas hay alerta amarilla.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una Alerta Amarilla por calor extremo en la provincia. Esto significa que las temperaturas máximas estarán por encima del promedio. Las máximas superarán los 38 grados en algunos sectores

Alerta Amarilla por calor: ¿en cuáles zonas?

La Alerta Amarilla se dará en zonas del Este y Sur de la provincia.

En los departamentos de:

San Martín

La Paz

Santa Rosa

Lavalle

San Rafael

General Alvear

¿Cómo estará este miércoles 03-12-2025?

El miércoles estará caluroso y algo nublado, vientos moderados del noreste. Precipitaciones aisladas hacia la noche.

Máxima: 37°C | Mínima: 21°C

Jueves 04-12-2025

Caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche.

Máxima: 38°C | Mínima: 23°C

Viernes 05-12-2025

Caluroso e inestable con nubosidad variable, tormentas aisladas hacia la noche.

Máxima: 37°C | Mínima: 23°C