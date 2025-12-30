Alerta Amarilla para toda la provincia por tormentas y posible granizo: ¿dónde comienza?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este martes se renovó la Alerta Meteorológica por tormentas y posible granizo.

El departamento de Defensa Civil de Mendoza anunció que se renovó la Alerta Meteorológica por tormentas y posible granizo en toda la provincia. El fenómeno se registraría en el Gran Mendoza y luego se extendería al resto de la provincia.

¿Cómo se desarrollaría la tormenta?

Según Defensa Civil la tormenta comenzaría en el Oeste del Gran Mendoza, luego se desplazaría al Gran Mendoza, para luego pasar por el Este y Sur de la provincia.

¿Qué dice la Alerta Amarilla por tormentas y posible granizo?

La Alerta señala que la provincia será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

¿Cómo estará este martes 30-12-2025?

Este martes estará muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 37°C | Mínima: 21°C

Miércoles | 31-12-2025 El miércoles estará muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del noreste. Inestable en cordillera. Máxima: 37°C | Mínima: 22°C

Jueves 01-01-2026 El jueves estará muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 38°C | Mínima: 23°C

Viernes 02-01-2026 El viernes habrá poca nubosidad con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Poco nuboso en cordillera. Ingreso de frente frío. Máxima: 30°C | Mínima: 21°C