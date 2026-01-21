Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: desde qué hora se esperan lluvias intensas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la provincia de Mendoza este miércoles, en una jornada marcada por altas temperaturas, humedad e inestabilidad.

Mendoza transitará este miércoles 21 de enero un día caluroso e inestable, con tormentas hacia el cierre de la jornada en diferentes departamentos de la provincia. De acuerdo al pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera nubosidad variable, vientos del sector sur rotando al noreste y cielo parcialmente nublado en cordillera, con una temperatura máxima cercana a los 36°C, lo que incrementará la sensación térmica.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por tormentas que comenzará a regir durante la tarde-noche. Según precisaron, las tormentas comenzarían en el Oeste del Gran Mendoza y se extenderán progresivamente al Valle de Uco, zona Este y zona Sur de la provincia. No se descarta la caída de granizo, ráfagas intensas y precipitaciones de variada intensidad.

Pronóstico extendido para Mendoza

El jueves 22 de enero será una jornada calurosa, con cielo despejado por la mañana y tormentas desde las 14:00 en el Oeste del Gran Mendoza, avanzando hacia el pedemonte y el Valle de Uco. En San Rafael y General Alvear se esperan fenómenos más intensos, con riesgo de granizo. La temperatura máxima se podría ubicar en los 36 °C y la mínima: 23 °C. Precipitaciones aisladas y nevadas en cordillera.

El viernes 23 de enero, estará parcialmente nublado, con tiempo inestable, vientos moderados del sur y precipitaciones en cordillera. Máxima: 35 °C. Mínima: 23 °C.