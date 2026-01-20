El calor no da tregua en Mendoza y vuelven las tormentas: desde qué día se esperan lluvias y posible granizo

La ola de calor continúa afectando a Mendoza con temperaturas cercanas a los 35°C, pero el alivio podría llegar de la mano de tormentas aisladas a partir de la mitad de la semana.

El calor intenso en Mendoza seguirá siendo protagonista durante los próximos días. Según el Servicio Meteorológico Nacional y los reportes de Contingencias Climáticas, este martes 20 de enero se presenta con cielo mayormente despejado, ambiente soleado y temperaturas elevadas, con una máxima cercana a los 35 °C y una mínima que rondará los 19 °C.

Este martes estará “caluroso con nubosidad variable, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera”. Desde primeras horas de la mañana y hasta el atardecer, el tiempo se mantendrá estable, aunque las autoridades ya anticipan un cambio en las condiciones meteorológicas a partir del miércoles, con el regreso de la inestabilidad.

El pronóstico para Mendoza

Para el miércoles 21 de enero se espera una jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos moderados del noreste en gran parte de la provincia. El cielo estará despejado durante la mañana, pero desde las 16 horas comenzará un proceso de convección en el Oeste del Gran Mendoza, que luego se extenderá hacia el Valle de Uco y la zona Sur. La máxima será de 34 °C, mientras que la mínima podría llegar a 21 °C.

Las autoridades no descartan la caída de granizo, un factor que mantiene en alerta a los organismos de emergencia. En tanto, en Alta Montaña el cielo permanecerá generalmente despejado durante toda la jornada para aquellos mendocinos que viajen o regresen de Chile.

Además, se prevé viento Zonda leve y localizado en el sur de Malargüe, entre las 14 y las 19 horas.

El jueves 22 de enero continuará el ambiente muy caluroso, con circulación leve de viento norte desde la mañana hasta la noche. Si bien el día empezará con cielo despejado, desde las 14 horas se espera nuevamente el desarrollo de tormentas, que afectarán al Oeste del Gran Mendoza, el pedemonte del Valle de Uco y luego a todo el valle. LA temperatura máxima se mantendrá en los 35 °C. La Mínima será de 22 °C.

En el Sur provincial, especialmente en San Rafael y General Alvear, las tormentas podrían ser más intensas, con probabilidad de granizo. En Alta Montaña, en cambio, se mantendrá el tiempo totalmente despejado.